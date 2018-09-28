AK Parti İlçe Başkanı Acar'dan Kılıçbay'a ziyaret

ANKARA (AA) - AK Parti Kızılcahamam İlçe Başkanı Süleyman Acar, "Camiler ve Din Görevlileri Haftası" dolayısıyla Kızılcahamam Müftüsü Selçuk Kılıçbay'ı ziyaret etti.

Acar, ziyarette yaptığı konuşmada, Kılıçbay'ın ilçeye geldiği günden bu yana kendilerine içten davrandığını söyledi.

Bu davranışın kendilerini mutlu ettiğini belirten Acar, şöyle konuştu:

"Biz sizlerden razıyız, Allah razı olsun. Bugünler Kur'an'ın evrensel düsturlarını bütün dünyaya anlatmamız açısından önemli günlerdir. Sizin ve sizin şahsınızda bütün din görevlisi arkadaşlarımızın aile ve çocuklarıyla beraber bu anlamlı haftasını kutluyoruz. Din görevlilerimizle olan dostane ilişkilerinizden ve onların problem ve sıkıntılarını aşmak için gösterdiğiniz gayretlerden dolayı sizlere çok teşekkür ediyorum."

Kılıçbay ise ziyaretten dolayı Acar ve beraberindekilere teşekkür etti.

