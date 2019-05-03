AK Parti il teşkilatı Hadim'i ziyaret etti

KONYA (AA) - AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, başkan yardımcıları, ilçe ve bölge koordinatörleri, Hadim ilçesini ziyaret etti.



Angı ve beraberindeki heyet, ilk olarak AK Parti Hadim ilçe teşkilatını ziyaret ederek partililerle bir araya geldi.



Angı, burada yaptığı konuşmada mahalli idareler seçimlerinde yeniden Hadim Belediye Başkanı seçilen Ahmet Hadimioğlu'na tebrik, teşkilata da bir teşekkür ziyareti için ilçeye geldiklerini söyledi.



AK Parti iktidarı döneminde her alanda daha fazla özgür ve güçlü bir Türkiye olduğunu belirten Angı, şöyle devam etti:

"Başta Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, tüm teşkilat mensuplarımız, partililer ve halkımızın güven ve desteği ile dünyada adı duyulan, sözü geçen bir ülke konumuna geldik. Bunun kıymetini bilmek durumundayız. Bu gayreti hiçbir teşkilat mensubu eksik etmemeli, boşa çıkarmamalı. Allah korusun Türkiye bir tökezlerse hesabı ağır olur. Bunun örneklerini komşu ülkelerde görüyoruz. Bu yönden Hadim ne kadar güçlü olursa, Konya'da o kadar güçlü olur. Konya ne kadar güçlüyse Türkiye'de o kadar güçlü olur."

Angı ve beraberindekiler, daha sonra Hadim Belediye Başkanı Ahmet Hadimioğlu'nu makamında ziyaret etti.



Heyet, son olarak Afşar-Bağbaşı Hadimi Tüneli ikmal şantiye inşatını ziyaret ederek yapılan çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.



