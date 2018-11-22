AK Parti İl Kadın Kolları'ndan ziyaret

ESKİŞEHİR (AA) - AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Yalçın ile yönetim kurulu üyeleri, Keskin Mahallesi'ni ziyaret etti.

AK Parti İl Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Yalçın ve yönetim kurulu üyeleri Keskin Mahallesi'nde ikamet eden ve hükümetin yaptığı yatırımlar kapsamında doğal gaza kavuşan aileleri ziyaret ederek mutluluklarına ortak oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yalçın, doğal gazın hem ısınmada hem de ocak kullanımlarında çevreye ve bütçeye katkısının büyük olacağını kaydetti.

Keskin Mahallesi sakinleri de doğal gaza kavuşmalarını sağlayan hükümete ve emeği geçenlere teşekkür etti.