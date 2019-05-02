AK Parti İl Kadın Kollarından Başkan Altun'a ziyaret

KAYSERİ (AA) - AK Parti Kayseri İl Kadın Kolları Başkanı Emine Timoçin ve teşkilat mensupları, Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun’u ziyaret ederek, hayırlı olsun dileklerini iletti.



Başkan Altun, ziyarette yaptığı konuşmada, "Davamızın başarısında kadın kollarımızın çok büyük payı ve katkısı var. Fedakarca çalışan kadın kolları teşkilatımız gece gündüz demeden yanımızdaydı. Bu gayretli çalışmalarından dolayı kendilerine bir kez daha teşekkür ediyorum. Kendileriyle her zaman istişare içinde olacağız. Destek ve güvenlerinden dolayı Başkanımız Sayın Emine Timoçin ve kendileri nezdinde teşkilatımızın tüm mensuplarına teşekkür ediyorum.' ifadelerini kullandı.



İl Kadın Kolları Başkanı Emine Timoçin de hayırlı olsun dileklerini ileterek, her zaman Başkan Altun'un destekçisi olacaklarını ifade etti.