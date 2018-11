AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Yalçın mahalle ziyaretlerine devam ediyor

ESKİŞEHİR (AA) - AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Yalçın, mahalle ziyaretlerini sürdürüyor.

Yaşlı, hasta ve engelli ziyaretlerine özen gösteren Yalçın, Erenköy Mahallesi’nde ikamet eden Rahmi Barış ile evinde bir araya gelerek, acil şifa dileğinde bulundu.

Yalçın, ziyaretleri sırasında karşılaştığı mahalle sakinleriyle de sohbet etti. Vatandaşların sorunlarını ve sıkıntılarını paylaştıklarını, onların ihtiyaç duydukları zamanda yanlarında olduklarını dile getiren Yalçın, şöyle konuştu:

"Sosyal sorumluluklarımız gereği asli görevlerimizin yanında, şehrimizdeki yaşlı ve hasta vatandaşlara yönelik ziyaretlerimize devam ediyoruz. Hastalık da sağlık da biz insanlar içindir. Bazen imtihanlarımız oluyor. Biz her zaman sizlerin yanındayız. İhtiyaç duyduğunuz her an hükümetimizin politikaları gereği tüm hizmetler seferber olacaktır." dedi.

Vatandaşlar da şehirdeki yatırımlardan ve hükümetin desteklerinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.