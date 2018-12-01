AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı

ÇANKIRI (AA) - AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Biz hayaller gerçekleştiren bir ecdadın ve liderin yol arkadaşlarıyız." dedi.

Akbaşoğlu, 100. Yıl Kültür Merkezi'nde partisinin Gençlik Kolları İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, arabaların, trenlerin denizin altından geçtiği dünyanın en büyük projelerine imza atıldığını söyledi.

Gençlere seslenip nabia işaretiyle bazı vizyon ve misyonun kendilerine hatırlatıldığını belirten Akbaşoğlu, şöyle devam etti:

"Bulunduğumuz her yer bizimle mana kazanacak. Bu manada Çankırı Belediye Başkan adayı Hüseyin Boz'u şampiyon yapmaya var mıyız? Bütün Türkiye'nin 81 milyon insanıyla daha müreffeh ve özgür ülkede yaşamasını sağlamak ve AK Parti iktidarının devamı noktasında sorumluluklarımızın bilincinde olarak üzerimize düşeni yapmaya hazır mıyız? 3 kıta 7 iklimde Balkanlar'da, Kafkaslar'da, Orta Doğu'da, Afrika'da at koşturmuş, gerçekten Osmanlı barışını gerçekleştirmiş bir ecdadın torunları olarak bu kardeşlerinizle bütünleşmeye, hep beraber daha güzel bir dünya kurmaya, adil ve merhametli yeni bir dünya düzenini bütün insanlığa hediye etmeye var mıyız?"

Akbaşoğlu, "Biz hayaller gerçekleştiren bir ecdadın ve liderin yol arkadaşlarıyız" diyerek gençliğin geleceğin teminatı olduğuna işaret etti.