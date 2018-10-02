AK Parti İl Başkanlığından yerel seçim çalışmaları

KAYSERİ (AA) - AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, yerel seçim çalışmaları kapsamında bazı ilçeleri ziyaret etti.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Çopuroğlu, yerel seçim çalışmaları kapsamında, Talas ve Kocasinan ilçelerine ziyaret gerçekleştirdi.

Ziyaretlerin ardından değerlendirmelerde bulunan Çopuroğlu, il ve ilçe teşkilat mensuplarının büyük gayret içerisine olduğunu ifade etti.

Yerel seçim çalışmalarına milletvekilleri ve önceki dönem bakanların katkı vermesinin kendilerini memnun ettiğini belirten Çopuroğlu, şunları kaydetti:

"Arkadaşlarımızla yaptığımız toplantılarda üzerinde durduğumuz birkaç konu var. Bunlardan en önemlisi malum önümüzde bir yerel seçim var. Partimize ilçelerimizden henüz daha açıklanmamasına rağmen belediye başkanlığı adaylığı için müracaatlar oluyor. Biz bu müracaatlarda sadece özgeçmiş alabiliyoruz, dosyasına koymak adına. Genel merkezimiz, 'müracaatları alabilirsiniz' dediği andan itibaren bunu açıklayacağız. Gözüken o ki bereketli bir müracaat olacak. Tüm arkadaşlarımızla birlikte tüm ilçeleri sürekli geziyoruz. İstişare ediyoruz. Halkımızın yanında oluyoruz. Esnafımızı ziyaret ediyoruz."



















