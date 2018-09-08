AK Parti İl Başkanlığı temizlik seferberliği başlattı

KIRIKKALE (AA) - AK Parti Kırıkkale İl Başkanlığınca temizlik seferberliği kampanyası kapsamında Karaahmetli Tabiat Parkı'nda çevre temizliği yapıldı.

İl Başkanı Nuh Dağdelen ve partililer, Bahşili ilçesine bağlı Karaahmetli Tabiat Parkı'nda farkındalık oluşturmak amacıyla park ve göletin kenarındaki alanları temizledi.

Dağdelen, burada yaptığı açıklamada, Karaahmetli Tabiat Parkı'nın doğa harikası ve turizm cenneti olduğunu belirterek, insanların güven ve huzur içerisinde gelip dinlenebilecekleri güzel bir mekan olduğunu söyledi.

Mekanın temiz bir şekilde kullanılmadığına dikkati çeken Dağdelen, şöyle konuştu:

"Çöplerimizi olur olmaz yerlere atıyoruz. Burası hepimizin. Bizden sonra çocuklarımızın, torunlarımızın, geleceğimizin. Bu alanları iyi korumamız gerekiyor. Burası Kırıkkale'nin ve bölgenin içme suyu havzası. Kırıkkale'de ve bölgesinde yerleşim alanlarının tamamı içme suyunu buradan tedarik ediyor. Kendi alanlarımızı kirletmeyelim, suyumuzu kirletmeyelim, tabiatımızı kirletmeyelim, doğal varlıklarımıza sahip çıkalım."