AK Parti İl Başkanı Ünlü'den Eskişehirspor'a ziyaret

ESKİŞEHİR (AA) - AK Parti Eskişehir İl Başkanı Dündar Ünlü, Eskişehirspor Kulübü Başkanı Halil Ünal'ı ve kulüp yöneticilerini ziyaret etti.

Eskişehirspor'un yeni teknik direktörü Yılmaz Vural'a yeni görevinde başarılar dileyen Ünlü, "Büyükşehir Belediyesinin reklam geliri Es-Es'e sezonunun bitmesine 5 hafta kaldı." ifadesini kullandı.

Ünlü, yapılan çalışmalar ve hazırlıklar konusunda bilgi alarak, şunları aktardı:

"Odunpazarı ve Tepebaşı belediyelerinin açık hava alanları ve bilboard reklam gelirlerinin Eskişehirspor'a devredilmesi örneği gibi Büyükşehir Belediyesinin de reklam gelirlerini Eskişehirspor'a devretmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu nedenle AK Parti grubu olarak üzerimize düşeni yapacağız, meclis grubu olarak Büyükşehir Belediyesine ait bilboard ve açık hava reklam alanlarının gelirinin Eskişehirsporumuza devredilmesi hakkında meclis üyelerimizle çalışma başlattık. İlk meclis oturumunda yazılı önergemizi vereceğiz."