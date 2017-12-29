AK Parti İl Başkanı Ünlü:

ESKİŞEHİR (AA) - AK Parti İl Başkanı Dündar Ünlü, Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in 1999 yılında 26 vaadi olduğunu, bu tarihten sonra ise hiçbir vaadinin bulunmadığını belirterek, "2014 yılında 'Şunu yapacağım.' dememiştir. Hiçbir vaadi yok. Neyi yapacaksın?" diye sordu.

Ünlü, düzenlendiği basın toplantısında, şehirlerarası otobüs terminalinde tadilat işlemlerinin uzun sürdüğünü, vatandaşlardan bu yönde sürekli şikayetler geldiğini kaydetti. Tadilat işleminin bir an önce bitirilmesi gerektiğini ifade eden Ünlü, şöyle konuştu:

"Büyükşehir Belediyesi'nin yanı sıra belediyelerin söylemlerine bakıldığında, bu arkadaşlar aldıkları işi hemen çözerler, şehirde olan bütün sorunlar onlarla alakalı değildir. Yeşiltepe Mahallesi'ne gidiyorlar oradaki halk soruyor 'Bizim imar planımız ne olacak?' diye. 'Yasa, kanun var.' diyor. Neredeyse 'Bu konu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile ilgili benim ilgim yok.' diyecek. Bunu derseler de hiç şaşırmam. Otogardaki mesele de, hiçbir işi sürüncemede bırakmadıkları için dedim ki 'Bu işin büyükşehir ile alakası olamaz, bu arkadaşların işi olsa 5 dakikada bitirirler. Muhtemelen diyorum ki burası otogar olduğu için Ulaştırma Bakanlığına bağlı olabilir.' O yüzden yılbaşından sonra bakanlık yetkilileri ile görüşüp, otogarın tamirat işleminin bir an önce bitirilmesini teklif edeceğim."

Ünlü, bir kaşık suda fırtına koparılan ılıca içme suyu konusunun da bulunduğunu dile getirerek, "Bizim yegane su temin ettiğimiz yer Porsuk Barajı. Şu anda Kütahya'da ileri arıtma tesisi kurarak Porsuk'un kirlenmesi engellendi. 50 yıl daha Porsuk'tan yararlanabiliriz. Yaralanmaya da devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

- "Gölet manzaralı evlerde kimler oturmaktadır?"



Büyükerşen'in televizyon mülakatında kentin kesin su sorununa çözümün Çifteler ilçesindeki Sakaryabaşı'ndan kente su getirilmesi olduğunu söylediğini anımsatan Ünlü, şunları söyledi:

"Peki böyle bir kesin çözüm vardı da 20 yıldır ne yaptık? Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in 1999 yılında 26 vaadi var. 1999'dan sonra ise hiçbir vaadi yok bu kentte. 2014 yılında 'şunu' yapacağım dememiştir. Hiçbir vaadi yok. Neyi yapacaksın? 1999 yılındaki vaatlerden birisi çeşmelerden içilebilir su akıtmak. 20 yılda bu olmuş mu? Olmamış. Şimdi 2019 yaklaşırken, bu sözün arkasından ben bu işi nasıl kurtarabilirim diye palyatif çözümler, gürültüler, yaygara koparma meseleleri var. Niye? 'Ben bunu yapacaktım, falan.' Bizim su konusunda kesin çözümümüz, Çifteler'deki Sakaryabaşı ise 20 yıldır bununla ilgili niye hiçbir çözüm ortaya konulmamış? Ne yapılmış kandırmaca olarak bir ara Mamuca'da su biriktirilmiş havuzda. Buraya uçak taksiler inecek, buradan borularla şehre su verilecek... 'Böylece Eskişehir'in su sorunu çözülür.' dediler. Ben buradan soruyorum, gölete uçak taksi indiğini gören var mı? Mamuca'dan şehrin mahallelerine verilen bir su var mı? Göletin maliyeti nedir? Gölet manzaralı evlerde kimler oturmaktadır? Köylünün oturması gereken onlara satılan arazileri kimler almıştır?"