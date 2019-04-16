AK Parti İl Başkanı Şenocak: YSK'nin kararına kadar mazbata düzenlenmemesi talebiyle başvurduk

İSTANBUL (AA) - AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, İstanbul İl Seçim Kuruluna verdikleri dilekçe ile YSK'ye yapılan itirazlar sonuçlanana kadar İstanbul’da mazbata düzenlenmemesini talep ettiklerini söyledi.

İl Seçim Kuruluna başvuru sonrası AK Parti İstanbul İl Başkanlığında açıklama yapan Şenocak, seçimlerin iptal edilmesi için YSK'ye yapılan başvuru sonrası, İl Seçim Kuruluna mazbata düzenlenmemesine yönelik talepte bulunduklarını anlattı.

Şenocak, "İstanbul'da mazbatanın düzenlenmemesi noktasında İl Seçim Kurulundaki itirazımızı gerçekleştirdik. Kanunun bize vermiş olduğu hakkı kullanarak böyle bir talepte bulunduk. Şimdi, YSK'nin vereceği karara kadar, İstanbul'da mazbatanın düzenlenmemesini İl Seçim Kurulundan talep etmiş olduk." dedi.

İstanbul'da seçim sonuçlarının açıklanma sürecinin uzayabilme ihtimaline karşı böyle bir başvuru yaptıklarını söyleyen Şenocak, şunları kaydetti:

"Bu sürecin herhangi bir şekilde uzaması noktasında YSK'nin sürecini tam olarak bilemiyoruz. Maltepe de sayım devam eden bir ilçe. Bununla alakalı ne zaman biteceği tam olarak belli değil ama bittikten sonraki birleşme tutanağı neticeye bağlanma ihtimaline karşılık, biz de bu sürecin daha şeffaf bir şekilde yönetilebilmesi anlamında itirazımızı YSK'ye yaptığımız itirazın sonucu görülene kadar kanunun bize vermiş olduğu hakkı da kullanma adına, daha şeffaf bir dönemin yaşanabilmesi için mazbatanın bu süreç içerisinde düzenlenmemesini talep ettik. YSK'nin bu süreç içinde yapacağı değerlendirmeler sonucunda vereceği karara biz parti olarak sonuna kadar saygılıyız. Sürecin en şeffaf bir şekilde tamamlanmasını özellikle bekliyoruz."

"Seçimin yenilenme ihtimalini yüksek görüyor musunuz?" sorusuna Bayram Şenocak şu yanıtı verdi:

"Biz kanunların verdiği haklarla itirazları belli aşamalarını kullanarak bugüne kadar yerine getirdik. Yapmış olduğumuz müracaatlarda şunu istedik, burada bazı organize işlerin daha da net bir şekilde milletimizin kullanmış olduğu her bir oyun kıymetli olduğunu hissettirebilme anlamında sürecin daha şeffaf bir şekilde yürütülmesini talep ettik. Oyların tümünün sayılmasını talep etmiştik. Eğer bu süreç içerisinde bizim ilk akşam yapmış olduğumuz açıklamaya dayanarak söylüyorum. Parti olarak yaptığımız değerlendirmede 3 bin 870 sayısından bahsetmiştik. Bugün aynı karardayız. Bizim için hiçbir şey değişmedi. Emin olun bu süreç tam olarak değerlendirilmiş olsaydı tüm sandıkların sayımı gerçekleştirilmiş olsaydı biz yine bu işin lehimize sonuçlanacağına kesinlikle inanıyorduk. Takdir edersiniz ki bugün yapılan açıklamalarımıza bakarsanız gelinen sayının ilk gün ile son gün arasındaki değerlendirmeyi kamuoyuna bırakıyoruz. 30 binden başladıkları sayıları; her gün değişik sloganla çıktılar. Bugün gelinen noktada 13 binli sayıyı konuşuyoruz. Aradaki farkın azaldığını görüyoruz. Biz de diyoruz ki eğer bu süreç içinde yapmış olduğumuz dilekçeyle oyların tümü sayılabilmiş olsaydı ilk akşam bizim lehimize sonuçlanmış olurdu. YSK'nin takdiri o şekildeydi. Biz de kanunun vermiş olduğu hakkı kullanıyoruz. Bugün YSK'ye seçimin iptali ve yenilenmesi noktasındaki başvurumuza istinaden de bunları gerekçe göstererek de dönemin daha şeffaf şekilde kamuoyunun bu anlamda süreci iyi analiz edebilme anlamında mazbatanın YSK'nin değerlendirmesi bitene kadar verilmemesini talep ettik. Takdir, YSK ve İl Seçim Kurulu'nda..."

Bir soru üzerine İstanbul seçimlerinin sonuçlarının şaibeli hale gelmemesi için itirazda bulunduklarını söyleyen Şenocak, şunları kaydetti:

"Bugün YSK'ya verdiğimiz dilekçe örneklerinden de bellidir. Seçim kurullarında, sandıklardaki memurlarda şeffaflık noktasında bir sıkıntı var. Yine kısıtlı seçmenlerle alakalı bazı sıkıntılardan bahsediyoruz. Kamuoyu bu anlamda tam olarak şeffaflığı kendinde hissedemeyecektir. Biz de diyoruz ki bu süreç bu noktaya gelmiş durumda. İnsanların zihninde soru işareti bırakılmamasını talep ediyoruz. Yaptığımız itirazlar neticesinde inanıyorum ki kamuoyu daha sağlıklı düşünecek."

Muhabir: Ali Bayaslan





