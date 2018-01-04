AK Parti İl Başkanı Özden Akkışla'da

KAYSERİ (AA) - AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, MKYK Üyesi Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel ve AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer ile Akkışla ilçesini ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Özden, "Akkışla ilçemizden artık beklentilerimiz büyük. Gerek hükümetimiz gerekse Büyükşehir Belediyemizin verdiği destekle nelerin yapıldığı ortada. Bundan sonra bize düşen, daha çok çalışmak ve Akkışla'dan daha fazla oy ile seçilmek." dedi.



Özden, konuşmasında ayrıca, "İlçemizde, mahalle başkanlarımızı tespit ettik. Artık Akkışla'mızda ne kadar oy alacağımız bir sistemi ortaya koyacağız. Bizler teşkilat olarak üzerimize düşen görevleri yerine getireceğiz. Bu kadar hizmetten sonra inşallah Akkışla'da daha da yüksek oy almak garantisini almak istiyoruz." diye konuştu.