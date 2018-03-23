AK Parti İl Başkanı Dağdelen yaşlıları ziyaret etti

KIRIKKALE (AA) - AK Parti Kırıkkale İl Başkanı Nuh Dağdelen, "Yaşlılar Haftası" dolayısıyla Yaşlı Bakım Merkezi'ni ziyaret ettiği bildirildi.

AK Parti İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Başkan Dağdelen ve İl Yönetim Kurulu üyelerinin merkezdeki yaşlılarla sohbet ederek, çiçek hediye ettikleri belirtildi.

Açıklamada, Dağdelen'nin de şu sözlerine yer verildi:

"Yaşlılar Haftası münasebetiyle Yaşlı Bakım Merkezi'ni ziyaret ederek, yaşlılarımızın hatırlarını sorduk ve bizden isteklerini aldık. Hayır dualarıyla karşıladılar bizleri. Bugün onlara bu ilgimizi iletmek istedik. Devletimiz sosyal politikalarla yaşlılarımızın her zaman yanındadır. Bunu kendilerine de ifade etmeye çalıştık."