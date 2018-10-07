AK Parti İl Başkanı Dağdelen, evi yanan aileye sahip çıktı

KIRIKKALE (AA) - AK Parti Kırıkkale İl Başkanı Nuh Dağdelen, çıkan yangında müstakil ev ile bahçesindeki minibüsü kullanılamaz hale gelen aileye sahip çıktı.

Dağdelen, çıkan yangında evi kullanılamaz hale gelen, 5 gündür sokakta yaşayan 40 yaşındaki Murat Yıldız ve ailesini ziyaret etti.

Burada konuşan Dağdelen, 7 kişilik ailenin 2 çocuğunun engelli olduğunu belirterek, çıkan yangında ailenin hiçbir ferdinin yara almadan yangından kurtulduğunu söyledi.

Ailenin 5 gün boyunca sokakta kaldığını aktaran Dağdelen, "Buraya gelip ailemizi ziyaret etme fırsatımız oldu. Yetkililerle görüştük. Sayın valimiz ile görüştük. Ailemizi otele yerleştirdik. Onları tekrardan kendi yuvalarında barınır hale getirmeyi arzu ediyoruz. AK Parti İl Teşkilatı olarak vatandaşlarımız ile her daim birlikteyiz. Onların sıkıntılarında da mutluluklarında da beraberiz. İnşallah en kısa zaman içerisinde de devletimizin güçlü desteği ile bu ailemizin tekrardan yuvalarında huzur içerisinde yaşamalarını arzu ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Murat Yılmaz'a ait Selimözer Mahallesi'ndeki müstakil ve minibüsü 2 Ekim'de henüz belirlenemeyen çıkan yangında kullanılamaz hale gelmişti.



