AK Parti İl Başkanı Çopuroğlu'ndan Sarız'a ziyaret

KAYSERİ (AA) - AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ve partililer, AK Parti Sarız İlçe Başkanlığını ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Başkan Çopuroğlu, Sarız’da böyle kalabalık bir şekilde karşılanmaktan ziyadesi ile memnun kaldıklarını söyledi.

Önümüzdeki süreçte mahalli idareler seçimi olduğunu ve parti teşkilatları olarak bu seçime ciddi bir şekilde hazırlandıklarını belirten Çopuroğlu, şunları kaydetti:

"Malum önümüzde yerel seçimler var. Kasım ya da aralık ayında başkan adaylarımız açıklanacak. Genel merkezimizin göndereceği arkadaşlar araştırmalarını yapacak ve bizlere de bu durumu soracaklar. Bizler de sorumlu olduğumuz yerlere ileteceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın bizlere talimatı şu, bundan önceki çalışmamızda ne kadar çalıştı isek bunu iki ile çarpmamız gerekiyor ki malum bu seçim bir önceki seçimden daha değişik ve farklı bir seçim. Çünkü yerel seçim. Top yekun birlik ve beraberlik içerisinde çalışmamamız gerekir."

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de teşkilatların her kademesinde görev yapmış partililere teşekkür etti.

Sarız'ın AK Parti için önemli bir ilçe olduğunu aktaran Çelik, "Sarız hep böyle, bizi hep böyle karşılarlar. Sarız bizim için çok önemli, 16'da 16'yı yapabilmemiz için Sarız’ı da Pınarbaşı'nı da Özvatanı’da AK Partili Belediye Başkanı yapmak için var gücümüzle çalışacağız." diye konuştu.