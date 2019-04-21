AK Parti İl Başkanı Çopuroğlu, ilçe başkanlarıyla buluştu

KAYSERİ (AA) - Ak Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, ilçe başkanlarıyla bir araya gelerek 31 Mart'ta yapılan Mahalli İdareler Genel Seçim sonuçlarını değerlendirdi.

Ak Parti İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Çopuroğlu, parti binasında 16 ilçe başkanıyla bir araya geldi.

Çopuroğlu, seçimlerin ardından ilçe ziyaretlerine başladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Nerelerde nasıl bir sonuç aldık? Sandık sonuçları ve ilçelerdeki durumlar nedir? İlçe başkanımızın görüşleri nelerdir? Zaman zaman istişare ediyorduk ama hepsini bugün il başkanlığımızda toplayarak istişarede bulunduk. 16 ilçemizin ilçe başkanları geldi. Güzel bir istişare oldu. Seçim sürecinde yaşanan artılar ve eksileri konuştuk. Tabi biz şimdiye kadar sahada olmamızın ve çalışmalarımızın neticesini aldık çok şükür. Burada hep baştan beri söylediğimiz gibi birlik ve beraberliğin çok büyük faydasını gördük. Önümüzdeki dönemde de tüm ilçe başkanlarımıza ve ilçe belediye başkanlarımıza ziyaretlerimiz devam edecek."