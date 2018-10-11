AK Parti İl Başkanı Çopuroğlu, gazetecilerle bir araya geldi

KAYSERİ (AA) - AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, gazetecilerle bir araya geldi.

Büyükşehir Şehir Belediyesi Emirgan Köftecisi'ndeki programda konuşan Başkan Çopuroğlu, yerel seçimlere az bir süre kaldığını ve bu yüzden ekip olarak yoğun bir çalışmanın içerisinde olduklarını söyledi.

Kayseri'deki hedeflerinin Büyükşehir ve 16 ilçeyi almak olduğunu belirten Çopuroğlu, "Yaklaşık 2 ay önce göreve geldik. Yerel seçimlerdeki tüm belediyeleri almak için tam saha pres çalışıyoruz. Bu kısa sürede gitmediğimiz hiçbir ilçe yok. Hatta bazılarına 2-3 kez gittik." diye konuştu.

Çopuroğlu, genel merkez tarafından gönderilen müfettişlerin halkın nabzını tutuğunu hatırlatarak, "Teşkilatımız tarafından çeşitli anketler yapılıyor. Yüz yüze, SMS ve telefonla anketler yapılıyor. Bu bilgiler toplanıp genel merkezimize gönderiliyor. Bunlardan çıkacak sonuçlar önümüzdeki yerel seçimlerde aday belirleme konusunda önemli bir veri olacak." ifadelerini kullandı.

Çopuroğlu, ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hafta sonu Kayseri'de olacağını da sözlerine ekledi.