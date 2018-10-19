AK Parti İl Başkanı Çopuroğlu Camii Kebir esnafını ziyaret etti

KAYSERİ (AA) - AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu Camii Kebir esnafını ziyaret etti.

Partiden yapılan yazılı açıklamaya göre, Çopuroğlu ve yönetim kurulu üyeleri Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayradar'a eşlik ederek Camii Kebir esnafını ziyaret etti.

Çopuroğlu, ziyaretle ilgili yaptığı açıklamada önceliklerinin her zaman vatandaşlardan yana olduğunu belirterek, "Bugün de Ahmet Çolakbayrakdar Başkanım ve il yönetim kurulu arkadaşlarımızla birlikte Camii Kebir esnafımızı ziyaret ettik. Hem sohbet hem de varsa sıkıntılarını dinledik. Bizlerin yapabileceği bir şey olduğunda yanlarında olduğumuzu bir kez daha yeniledik." ifadelerini kullandı.

