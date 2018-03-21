AK Parti İl Başkanı çocukların isteğini yerine getirdi

KIRIKKALE (AA) - AK Parti Kırıkkale İl Başkanı Nuh Dağdelen, daha önce ziyaret ettiği Çocuk Destek Merkezindeki kız çocuklarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzalı fotoğraf isteğini yerine getirdi.

AK Parti İl başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İl başkanı Dağdelen, önceki günlerde ziyaret ettiği Çocuk Destek Merkezindeki kız çocuklarının kendisine ilettiği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzalı fotoğrafı talebini yerine getirerek, merkezdeki her çocuk için ayrı ayrı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından imzalanan fotoğrafları çocuklara teslim etti.

Çocukların mutluluğuna ortak olan Dağdelen, ziyaretinde yaptığı konuşmada, şunları kaydetti:

"Sizler bizim sahip olduğumuz geleceksiniz, bizim evlatlarımızsınız. Hayat sizi hangi zorluklarla sınarsa sınasın asla yalnız değilsiniz. Sizi daima koruyan, kollayan Rabbimiz var. Bizler, sizlerin yüzü gülsün ve mutlu olun, diye çalışıyoruz. Gülen yüzleriniz solmasın, gözleriniz dünyaya umutla baksın. Tek dileğimiz ve bütün gayretimiz bunun içindir. Bundan sonra da daima hizmetinizdeyiz. Sık sık bir araya geleceğiz."

Dağdelen'e ziyaretinde, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Hatice Uğurlu ve AK Parti İl Tanıtım ve Medya Başkanı Nebahat Erkök de eşlik etti.