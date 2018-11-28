AK Parti İl Başkanı Çalışkan'dan esnaf ziyareti

ESKİŞEHİR (AA) - AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan, esnaf ziyaretlerini sürdürüyor.

Yönetim kurulu üyeleriyle İbrahim Karaoğlanoğlu Caddesi'ndeki esnafı ziyaret eden Çalışkan, istek ve talepleri dinleyerek sohbet etti.

Çarşı esnafına hayırlı işler dileyen Çalışkan, "Esnafımızı ziyaret ederek bol kazançlar diledik. Hemşehrilerimizin sıkıntı ve taleplerini bizzat dinledik. Her zaman vatandaşımızın yanındayız. Onların sorunlarını çözmek için hep birlikte, el ele vererek çalışıyoruz. Allah'ın izniyle Eskişehir'imizi gönül belediyeciliğiyle tanıştıracağız." ifadelerini kullandı.

Ziyaretlerden büyük mutluluk duyduklarını ifade eden esnaf ve vatandaşlar da Çalışkan'a teşekkür etti.

