AK Parti İl Başkanı Çalışkan, öğrencilerle buluştu

ESKİŞEHİR (AA) - AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan, okulları ziyaret ederek öğrencilere başarılar diledi.

Partiden yapılan açıklamaya göre, İl Başkanı Çalışkan, yeni eğitim-öğretim yılının başlaması dolayısıyla Vali Sami Sönmez ve Tunalı ilkokullarını ziyaret ederek, öğrencilerin ilk gün heyecanına ortak oldu.

Öğrencilerle sohbet eden Çalışkan, öğrencilere yapılan kitap dağıtımına eşlik etti.

Çalışkan, yaptığı değerlendirmede, en büyük zenginliğin iyi yetişmiş nesiller olduğunu belirterek, "İnşallah öğrencilerimiz için başarılı bir yıl olur. Ülkemizin muasır medeniyet seviyesine çıkması için iyi yetiştirilmiş donanımlı nesillere ihtiyacımız var. Geleceğe ait ümitlerimiz bu sıralarda oturuyor. 2018-2019 eğitim-öğretim yılımız hayırlara vesile olsun." ifadelerini kullandı.