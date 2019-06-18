AK Parti İBB Başkan Adayı Yıldırım: İstanbul'da trafik sorununu çözmek için yeni yollar zorunlu

İSTANBUL (AA) - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Halkalı Nakliyeciler Kooperatifinde esnafın sorunlarını dinledi.

Yıldırım, geçmişte babasıyla taşımacılık yaptığını, sektörün sorunlarını iyi bildiğini anlattı.

Bir esnafın "3.Köprü ve Kuzey Marmara Otoyolu'nu yaptınız, hizmetleriniz için teşekkür ediyoruz ancak bu yol ve köprüye fazla ücret ödüyoruz" şeklindeki şikayetine Yıldırım, "Benim kanaatim en pahalı hizmet olmayan hizmettir. O köprüler o yollar olmasaydı, siz Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçmek zorunda kalsaydınız gece geçecektiniz. 24 saat bekleyecektiniz. Bunu hesap ettiniz mi? Biraz sabredeceğiz, 6 yıl sonra devlete geri dönecek. Devlet bütçesinden yapmaya kalksak 60 sene daha beklerdik. 60 sene beklenmesini düşünün." yanıtını verdi.

İstanbul'da trafik sorununu çözmek için yeni yollar yapılmasının zorunlu olduğunu ifade eden Binali Yıldırım, "Yollar yetmiyor, mecbursunuz yeni yollar yapmaya. 3. Köprü, Osmangazi, Kuzey Marmara Otoyolu yapılmaya mecburdu. İstanbul'da 4 milyon araç var. Bu araçların bir şekilde gitmesi için yeni yollara ihtiyaç var." dedi.

Bakanlığı süresince yapılan bölünmüş yollarla Türkiye'nin önemli bir noktaya geldiğini belirten Yıldırım, "Türkiye'nin her köşesine 20 bin kilometre bölünmüş yol yaptık. O Anadolu yollarına siz gidiyorsunuz. Eskisi nasıl? Yenisi nasıl? Siz biliyorsunuz. Tam bir ömür törpüsüydü. O bölünmüş yolları yaptıktan sonra ölümlü kazalar yüzde 63 azaldı. Seyahat süresi iki il arasında 2 saate düştü.Türkiye dünyada yol sırasında 39 sıradaydı, şimdi 9'uncu sırada." diye konuştu.

Yarımburgaz Mahallesi'nde seçim otobüsünü durduran Yıldırım, bir evin bahçesinde girerek vatandaşlarla sohbet etti.

Küçükçekmece'deki programın ardından Bağcılar'a geçen Yıldırım'ın seçim otobüsüne "Osmanlı Motorcular Kulübü" adlı motosikletli grup eşlik etti. Motorcular, köprülerden ücretsiz geçiş hakkı için teşekkür edip tablo hediye ederken, Yıldırım da kask takıp motosiklete binerek fotoğraf çektirdi.

Muhabir: Gökhan Yılmaz