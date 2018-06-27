AK Parti Hafik İlçe Başkanılığı kurban kesti

SİVAS (AA) - AK Parti Hafik İlçe Başkanlığı, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde partilerinin elde ettiği başarıdan dolayı kurban kesti.

Parti binası önünde bira araya gelen partililere hitaben konuşan AK Parti Hafik İlçe Başkanı Habib Görler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve partilerine gösterilen teveccühe teşekkür etti.

İstikrarın devam edeceğini dile getiren Başkan Görler, şöyle konuştu:

"Türkiye’nin yönetim sistemi değişti. İstikrarın devam edeceğini tüm Türkiye vatandaşları biliyor vaziyette, yarına daha umutla bakabiliyor. Yatırımcı yatırımlarını gönül rahatlığıyla yapabilecek, çiftçimiz ürünlerini gönül rahatlığıyla üretecek. Dünya mazlumlarının duasını alan Recep Tayyip Erdoğan, başkanlık sisteminde, cumhurbaşkanlığı sisteminde Cumhurbaşkanı. Bizlere bugünü gösteren Cenab-ı Allah'a hamd etmek için şükür kurbanımızı keseceğiz. Desteğini veren herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum."

Hafik Belediye Başkanı Mitat İlhan ise, "Bize destek olan herkese teşekkür ediyorum, emeklerine sağlık. Sadece Türkiye değil tüm İslam coğrafyası bu zaferi kutluyor. Mazlum insanlar Recep Tayyip Erdoğan’ı lider olarak görüyor. İnşallah 2023 hedeflerine en iyi şekilde ulaşacağız. Zaferimize şükür için kurban kestik. Cenab-ı Allah kurbanımızı kabul eder inşallah." diye konuştu.

Konuşmaların ardından dualar eşliğinde parti binası önünde kurban kesildi.