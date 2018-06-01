ANKARA (AA) - AK Parti Güdül İlçe Başkanlığı İstişare Toplantısı gerçekleştirildi.

İlçedeki bir tesiste gerçekleştirirken toplantıya, Güdül Belediye Başkanı Hava Yıldırım, AK Parti İlçe Başkanı Ömer Eşen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Muzaffer Yalçın ile partililer katıldı.

Toplantıda, yapılan çalışmalar değerlendirildi, 24 Haziran'da gerçekleştirilecek seçimlerle ilgili çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Eşen, ilçede tüm mahalleleri partililerle, zaman zaman da Belediye Başkanı Yıldırım ile ziyaret ettiklerini anlatarak, ziyaretlerde mahalle halkıyla istişarelerde bulunduklarını kaydetti.



