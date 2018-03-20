AK Parti Grup Başkanvekili İnceöz:

AKSARAY (AA) - AK Parti Grup Başkanvekili İlknur İnceöz, Aksaray-Ulukışla Demiryolu Projesi'nin saha çalışmalarının başlayacağını belirterek, "Demiryolunun faaliyete geçmesiyle Aksaray'da üretilen ihraç mallarının Mersin Limanı'na ekonomik olarak daha cazip fiyat ve koşullarda taşınması, yatırım yapan iş adamlarına büyük bir avantaj sağlayacak." değerlendirmesinde bulundu.

İnceöz, yaptığı yazılı açıklamada, demiryolunun ticari, lojistik faaliyetlerde maliyet oranın düşük olduğunu belirterek, Aksaray-Ulukışla Demiryolu Projesi'nin, 8 kilometrelik bağlantı yolu ile Organize Sanayi Bölgesi'ne (OSB) bağlanacağını, bu şekilde yatırımcı sayısının artacağını ifade etti.

İnceöz, gelen yatırımlara yer açmak amacıyla 3. OSB alanı için gerekli tüm adımları atmaya başladıklarını aktardı.

- "Yatırımcılar Aksaray'a büyük ilgi göstermeye başladı"

Aksaray-Ulukışla demiryolunun faaliyete geçirilmesi için tüm çalışmaları yakından takip ettiklerini vurgulayan İnceöz, şunları kaydetti:

"2018 yılı yatırım programına aldırdığımız proje 1 milyar 131 milyon 500 bin liraya mal olacak. 86 kilometre hat uzunluğuna sahip Aksaray-Ulukışla Demiryolu Projesi'nin kesin projelendirme çalışmalarında artık sona gelindi. Demiryolunun faaliyete geçmesiyle Aksaray'da üretilen ihraç mallarının Mersin Limanı'na ekonomik olarak daha cazip fiyat ve koşullarda taşınması, yatırım yapan iş adamlarına büyük bir avantaj sağlayacak. Aksaray böylece yatırımcılar için cazibe şehri haline gelecektir. Kırşehir-Aksaray Demiryolu etüt-proje sözleşmesi 16 Şubat'ta imzalandı ve Mart ayı içinde yer teslimi yapılarak proje çalışmalarına başlanacak. Projenin hayata geçirilmesine sayılı günler kala, yatırımcılar Aksaray'a büyük ilgi göstermeye başladı. Kırşehir-Aksaray demiryolu projesinin tamamlanmasıyla birlikte, Aksaray hem Mersin hem de Samsun limanlarına bağlanarak Kuzey-Güney yönlü tren yolu bağlantı hattına kavuşmuş olacak."

Aksaray'ın teşvik sisteminde 6. bölgede yer almasından dolayı yatırımcılar için cazibe merkezi haline geldiğine işaret eden İnceöz, 2. OSB alanının yüzde 100 doluluğa ulaştığını, OSB'ye 3. ek alanı için yer tahsis işlemlerini tamamlayarak, alt yapı ve arıtma çalışmalarının startını verdiklerini belirtti.

- "Aksaray göç veren değil, göç alan bir şehir olma yolunda emin adımlarla ilerliyor"

İnceöz, yapılan çalışmalarla Aksaray'ın cazibe merkezi haline dönüştüğünü belirterek, açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

"Aksaray göç veren değil, göç alan bir şehir olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Tarım ve hayvancılık şehri olan Aksaray AK Parti iktidarı ile sanayi alanında da hızla gelişme gösterdi. Teşvik sistemiyle birlikte yatırımcılar artık Aksaray'ı tercih etmeye başladı. Göreve geldiğimiz günden bu yana Aksaray'da gerçekleştirmek istediğimiz ve büyük emek verdiğimiz projelerin başında gelen Aksaray-Ulukışla Demiryolu Projesi'nin bu aşamaya gelmesinde emeği geçen, katkısı olan, bu projeye yüreğini koyan herkese teşekkür ediyorum."