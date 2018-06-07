AK Parti Grup Başkanvekili İlknur İnceöz:

AKSARAY (AA) - AK Parti Grup Başkanvekili İknur İnceöz, "Gençlerimizle en çok kucaklaşan, onları en iyi anlayan, onların dilinden konuşabilen tek siyasi parti AK Parti'dir." ifadelerini kullandı.

İnceöz, 24 Haziran seçimleri kapsamında yürüttüğü çalışmalar hakkında gazetecilere yaptığı açıklamada, AK Parti ile değişen ve kalkınan Türkiye'yi tüm Aksaray halkına anlatacaklarını söyledi.

İnceöz, 24 Haziran'da güçlü Meclis ve güçlü Cumhurbaşkanı için sandık başına gidileceğini vurguladı.

24 Haziran'da Türkiye'nin istikbaline yön verecek tarihi bir seçim yaşanacağına da dikkati çeken İnceöz, şunları kaydetti:

"Gençlerimizin dinamizm ve heyecanı partimizi ve bizleri diri tutarken, düşmanlarımıza da korku salıyor. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet' rabiasına sahip çıkan gençlerimiz için ne yapsak az. Aksaray'daki gençlerimizin eğitim ve öğretimlerinin kalitesini arttırmak için bin 798 yeni derslik yaptık. Gençlerimizle en çok kucaklaşan, onları en iyi anlayan, onların dilinden konuşabilen tek siyasi parti AK Parti'dir."

İnceöz, gençlerin, özellikle de ilk defa oy kullanacakların 24 Haziran seçimlerinde muhakkak sandık başına gitmelerini istedi.

