AKSARAY (AA) - AK Parti Grup Başkanvekili İlknur İnceöz, "Türkiye'nin bölgesinin lider olmasını istemeyen güçler ile onların ülke içindeki trolleri, algı ve ayak oyunlarıyla mili iradenin önünü kesmeye, Cumhur İttifakını gölgelemeye, milleti aldatmaya heves ediyorlar." ifadelerini kullandı.

Aksaray'da Eskil Belediyesi tarafından organize edilen iftar programına katılan İnceöz, burada yaptığı konuşmada, Türk milletinin, Gezi kalkışmasında, 6-7 Ekim isyan denemesinde ve 15 Temmuz darbe girişiminde sağduyulu davranışını hatırlattı.

Milletin, 24 Haziran'da sandık başında birlik, bereket ve bolluk için, Cumhur İttifakı'na destek vereceğini vurgulayan İnceöz, şunları söyledi:

"Türkiye'nin bölgesinin lider olmasını istemeyen güçler ile onların ülke içindeki trolleri, algı ve ayak oyunlarıyla mili iradenin önünü kesmeye, Cumhur İttifakını gölgelemeye, milleti aldatmaya heves ediyorlar. Aksaray bu benzemezlerin ittifaklarına, 17-25 Aralık darbe kumpasçılarına, vesayetçilere, terör örgütlerinin sözcülerine, 15 Temmuz alçak darbe girişimini gerçekleştirenlere, 24 Haziran seçimlerinde hak ettikleri cevabı verecektir."



