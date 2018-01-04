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AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş'ın ziyaretleri

KAYSERİ (AA) - AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş, Kayseri Şeker Fabrikası'nı ziyaret etti.Kayseri Şeker Fabrikası'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Elitaş Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay'ı...

04 Ocak 2018 Perşembe 16:33
AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş'ın ziyaretleri
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KAYSERİ (AA) - AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş, Kayseri Şeker Fabrikası'nı ziyaret etti.

Kayseri Şeker Fabrikası'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Elitaş Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay'ı ziyaret ederek fabrikanın yeni projeleri hakkında bilgi aldı.

Kayseri Şeker Fabrikası'nın son yıllarda elde ettiği başarılar sayesinde kentin gurur kaynağı olduğunu belirten Elitaş, şunları kaydetti:

"Kayseri Şeker, 2017-2018 kampanya dönemi için açıkladığı 220 lira taban fiyatıyla Türkiye’deki en yüksek pancar fiyatını tespit ederek çiftçisinin ne kadar yanında olduğunu ifade etmiştir. Yarın itibariyle bitecek üretim, yaklaşık 400 bin ton şeker elde ettikten sonra 2017-2018 kampanya yılı kapanacak ve 2018-2019 yılında herhalde kotaları şubat ayı sonundan itibaren dağıtılmaya başlanacak.

Ümit ediyoruz ki bu seneki gösterilen başarı bundan sonraki yıllarda da aynı şekilde devam eder.

Şeker satışından şeker fiyatlarının tespitinde bazı sıkıntıların olduğu, fabrika yetkililerinden ve diğer özel sektör fabrika yetkilileri tarafından bizlere intikal ettirildi. Bu konuyla ilgili Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımız ilgili kurumlar çalışmalarını yapıyor. Önümüzdeki günlerde Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı nezdinde Türkiye’deki şeker politikasının ve şeker fiyatlarıyla ilgili dağıtım, satış, pazarlamasıyla ilgili meseleler de masaya yatırılacak, sorunların çözülmesi için gayret gösterilecek.

Kazasız, belasız geçen bu kampanya yılının ilimize, çiftçimize, köylümüze, hayırlara vesile olmasını diliyorum."

Elitaş, partisinin Develi ilçe teşkilatını da ziyaret etti.


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AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa ElitaşKayseriKayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin AkayKayseri Şeker Fabrikası
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