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AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş'ın ziyaretleri

KAYSERİ (AA) - AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, AK Parti Pınarbaşı İlçe Teşkilatını ziyaret etti.AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş, AK Parti Milletvekili İsmail Tamer, İl...

06 Ocak 2018 Cumartesi 17:54
AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş'ın ziyaretleri
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KAYSERİ (AA) - AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, AK Parti Pınarbaşı İlçe Teşkilatını ziyaret etti.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş, AK Parti Milletvekili İsmail Tamer, İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden ve il yönetim kurulu üyeleri ile partinin Pınarbaşı İlçe Teşkilatını ziyaret etti.

İlçe Danışma Meclisi Toplantısına katılan Elitaş, teşkilat mensuplarından daha çok çalışmalarını isteyerek, belediye başkanının da bu seçimlerde AK kadrolardan birinin olması gerektiğini ifade etti.

Özden ise, Pınarbaşı ilçesinde yeni yönetimin göreve geldiğini anımsatarak, "Seçimlere hazırlanıyoruz. Pınarbaşımızı AK Partili bir belediye başkanına teslim etmek için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Pınarbaşı'nda gençlik kongresini yaptık. Sahaya ineceğiz. Kadın kollarımız da çalışıyor. İnşallah ilk hedefimiz belediye başkanlığı sonrası başkanlık seçimi." ifadelerini kullandı.

AK Parti Pınarbaşı İlçe Başkanı Türkay Kara ise, yeniden bu göreve geldiklerini ve ikinci dönemlerine başladıklarını aktardı.

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Kayseri
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