AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan kaza geçirdi

ESKİŞEHİR (AA) - AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde trafik kazası geçirdi.
Alınan bilgiye göre, Özkan'ın da bulunduğu M.Ç. idaresindeki 06 BJZ 228 plakalı otomobil, Sivrihisar-Ankara kara yolunun 13. kilometresinde Babadat Mahallesi yakınında aynı yöne giden M.A'nın kullandığı 01 D 0318 kamyona çarptı.
Kazada hafif yaralanan ve Ankara'daki bir hastaneye götürülen Özkan ile şoförünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kamyon sürücüsü M.A. ise kazayı yara almadan atlattı.