AK Parti Grup Başkanvekili Bostancı:

KIRŞEHİR (AA) - AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı, "Türkiye Afrin'e yönelik bir operasyona başladı. Allah'ın izniyle de gayet başarılı şekilde yürüyor. Önce hilal, sonra dolunay. Dolunay da olmak üzere." dedi.

Bostancı, AK Parti Kırşehir İl Başkanlığının Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlediği Siyaset Akademisi toplantısında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin 16 yıldır AK Parti ile büyüyüp gelişerek kuvvetlendiğini, her işin millete güvenilerek yapıldığını söyledi.

Ortadoğu'da bölme ve parçalama üzerine kurulu bir hikayenin sahnelenmeye çalışıldığı dönemde, Türkiye sosyolojisini, birlik yapısını bir arada tutmak, milli birliği siyaset için bir ödev haline getirmek, dayanışma saflarını sıklaştırmak için cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin getirildiğini ifade eden Naci Bostancı, iktidar olmak isteyen her partinin başka birileriyle bir araya gelmesinin zorunlu olduğunu belirtti.

Bostancı, Alpaslan Türkeş ve Devlet Bahçeli'nin Türkiye'nin birliği ve dirliği için kritik zamanlarda tavırlarını ortaya koyduklarını vurgulayarak, "Bu sadece AK Parti, MHP ve Büyük Birlik Partisinin değil, muhakkak Türkiye toplumunun yüzde 65-70'ini oluşturan milli ve muhafazakar çevrelerin bir ittifakıdır. Halkımız 2019 gibi kritik bir zamanda bu dayanışmanın, bu ittifakın anlamını ve Türkiye'nin geleceğine ilişkin taşıdığı iradeyi gayet iyi biliyor. Gerekeni muhakkak yapacaktır. 2019 seçimlerinde siyasete mührünü vuracak bu ittifaktır." diye konuştu.

Suriye'nin Afrin bölgesine düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'na da değinen Naci Bostancı, harekatın gayet başarılı şekilde sürdüğüne vurgu yaparak, şöyle devam etti:



"Türkiye Afrin'e yönelik bir operasyona başladı. Allah'ın izniyle de gayet başarılı şekilde yürüyor. Önce hilal, sonra dolunay. Dolunay da olmak üzere. Türkiye'nin pozisyonu bölgede her kim yaşıyorsa, Kürt, Türk, Arap, İranlı, bunların hepsinin kardeşliği ve barışı üzerine kuruludur. Bu bölgede insanların huzur içinde yaşamasının yegane yolu barıştır. Türkiye sosyolojisinde Kürtler var, her zaman olacak. Bu ülkenin 81 milyonu elbette birbiriyle kardeş ve birinci sınıf vatandaş olacak. Bunun yolu demokrasi. Her kim ne yapmak istiyor, ne söylemek istiyor, Türkiye'nin siyasetine ilişkin nasıl bir yaklaşımla strateji çizmek istiyor, nasıl bir rol oynamak istiyorsa, bunun yegane yolu demokratik zeminlerdir. Orada yapacaksın."

Bazı ilahiyatçıların dini konulardaki açıklamalarından da bahseden Bostancı, "Bu halka dönük (sanki imandan çok uzaklaşmış, bambaşka bir halk olmuş) imani konularda had bildirilmesi, bir topluluk muamelesi yapmak hadsizliktir." değerlendirmesinde bulundu.



Toplantıya, AK Parti Kırşehir milletvekilleri Salih Çetinkaya ve Mikail Arslan, Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, İl Başkanı Muzaffer Aslan ile partililer ve çok sayıda davetli katıldı.