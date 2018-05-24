AK Parti girişimci gençleri destekleyecek

ANKARA (AA) - AK Parti'nin Seçim Beyannamesi'nde, 18-29 yaş aralığındaki girişimci gençlerin ilk defa Bağ-Kur kapsamına girmesi halinde 1 yıl süreyle Bağ-Kur primlerinin karşılanacağı belirtildi.

Beyannamenin "çalışma hayatı" başlığının yer aldığı bölümde, gelecek dönemde iş hayatında esnekliği esas alan, çalışma barışını ve sosyal diyalog mekanizmalarını güçlendiren, çalışanların karar alma mekanizmalarına katılımını artıran bir yaklaşım içinde olunacağı ifade edildi.

İş güvenliği uygulamalarının önemli önceliklerden biri olmaya devam edeceğinin vurgulandığı beyannamede, şunlara yer verildi:

"Sektörel uzmanlık uygulamasına geçilerek nitelikli iş sağlığı güvenliği hizmeti üreteceğiz. Bu amaçla, sektörel ve bölgesel risk analizleri yaparak, iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesini sağlayacağız. Ölümle veya sürekli iş göremezlikle sonuçlanan iş kazası olmayan, 10’dan fazla çalışanı bulunan çok tehlikeli iş yerlerine teşvik uygulamamızı hayata geçiriyoruz. Kuracağımız Sanal Gerçeklik Merkezi ile iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesine yönelik çalışmaların etkinliğini arttıracağız. Tüm paydaşlarımızla iş sağlığı ve güvenliği konusunda iş birliklerimizi geliştirmeyi ve toplumun tüm kesimlerinde güvenlik kültürünü yaygınlaştırmayı hedefliyoruz."

- "Turkuaz Kart uygulamasını sürdüreceğiz"



Yurt dışındaki vatandaşların müşavirlik ve ataşeliklerdeki bekleme süresinin azaltılacağı aktarılan beyannamede, şu vaadlerde bulunuldu:

"Elektronik ortamda kayıt altına alınan belgelere vatandaşlarımızın kolayca ulaşmasını sağlayacağız ve yurt dışı borçlanma işlemlerini e-devlet üzerinden yapmalarını sağlayarak işlem süresini kısaltacağız. İşyerinde Psikolojik Tacizle Mücadele Eylem Planı (2018-2020) kapsamında psikolojik taciz veri tabanı oluşturma ve farkındalık artırma faaliyetleri yürüteceğiz. Nitelikli iş gücünü yurdumuza çekmek adına aktif politikalar izlemeye devam edeceğiz. Yurt içi ve yurt dışındaki uluslararası iş gücü ve yurtdışındaki Türk işgücü için izleme ve değerlendirme sistemi kuracağız."

Turkuaz Kart uygulamasının sürdürüleceği bildirilen beyannamede, şunlara değinildi:

"İhtiyaç duyulan ülkelerde, ülkemize yönelik beyin göçünü sağlamak ve yüksek nitelikli iş gücünü çekmek amacıyla yurt dışı tanıtım ofisleri kuracağız. Ülkemizin uluslararası iş gücü politikaları kapsamında ikili iş gücü anlaşmalarını artıracak ve nitelikli iş gücünün ülkemize çekilmesini sağlayacağız."

- "20 milyon bireysel görüşme gerçekleştireceğiz"



Beyannamede, çocuk işçiliğine karşı yürütülen mücadelenin güçlü bir şekilde süreceği vurgulanarak, "Bu alandaki çalışmalarına hız kazandırmak adına 81 ilde Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Birimleri oluşturacağız. Mevsimlik tarım işçilerimizin ve ailelerin yaşam ve çalışma şartlarını iyileştirme ile çocuk işçiliğini önlemeye yönelik projeleri ülke genelinde hayata geçireceğiz." ifadeleri kullanıldı.

Aktif iş gücü programlarının çeşitlendirilmesine, kurs/programların yeniden tasarlanmasına yönelik etki değerlendirme çalışmaları yapılacağına yer verilen beyannamede, şunlar sıralandı:

"Gençlerimiz ve kadınlarımızın niteliklerini geliştirecek yeni eğitim programları uygulayacak ve kariyer danışmanlığı hizmetlerimizi yaygınlaştıracağız. Gençlerin katılacağı siber güvenlik, bulut bilişim, oyun geliştirme uzmanı ve kodlama gibi geleceğin mesleklerine yönelik iş başı eğitim programları düzenleyeceğiz. 'Kupon Yöntemiyle' nitelikli iş gücü gerektiren bilişim sektöründeki mesleklerde gençlerin akredite edilmiş mesleki eğitim sağlayıcılarından kendilerine uygun zaman ve şartlarında esnek bir şekilde eğitim almalarını sağlayacağız."

Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği Protokolü (MEGİP) ile kamu-özel sektör iş birliğinin artırılacağı belirtilen beyannamede, "Vatandaşlarımızın beceri, demografik durum, sosyal statü gibi özellikleri doğrultusunda profil temelli nitelikli danışmanlık almaları kapsamında, 5 yıllık dönemde 20 milyon bireysel görüşme gerçekleştireceğiz. Üniversite öğrencilerimizin daha etkin bir şekilde iş gücü piyasasında yer almaları ve doğru kariyer planlaması yapmaları için 'İŞKUR Üniversite İrtibat Noktalarını' tüm üniversitelerde yaygınlaştıracağız." değerlendirmesinde bulunuldu.



- "Sosyal Güvenlik Destek Primi borçlarını terkin ediyoruz"



Beyannamenin, "Sosyal güvenlik" başlığının yer aldığı bölümde, sosyal güvenlik sisteminin sürdürülebilirlik ilkesi çerçevesinde güncellenerek güçlendirileceği anlatılarak, "Emeklilik hizmetlerini etkinleştiriyoruz. Ülkemizin ekonomik gelişmesi doğrultusunda emeklilerimizin refah düzeylerini desteklemeye devam edeceğiz. Bu kapsamda yılda iki kez ramazan ve kurban bayramlarında biner lira emekli ikramiyesi veriyoruz. Emekli olduktan sonra ticari faaliyette bulunan emeklilerimizin Sosyal Güvenlik Destek Primi borçlarını terkin ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Beyannamede, tasarruf oranlarının artırılmasını ve emeklilik döneminde ikinci bir gelir elde edilmesini sağlamaya yönelik tamamlayıcı emeklilik programlarının destekleneceği vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"Bürokrasiyi azaltıp, bilgi teknolojisi sistemlerini ve uygulamalarını geliştirerek vatandaşlarımızın hizmete daha kolay erişimini sağlayacağız. Sosyal Güvenlik Kurumunun e-devlet kapsamında sunduğu uygulamaların sayılarını artıracağız. SGK bütünleşik mali yönetim sisteminin hayata geçirilmesiyle sigorta, emeklilik ve sağlık uygulamalarının daha etkin bir şekilde sunulmasını sağlayacağız. Sağlık alanındaki tüm gelişmeleri takip ederek bilimsel verilerin ışığında geri ödeme listelerini ve sağlık uygulama tebliğini güncellemeye devam edeceğiz. Hasta ve işlem takibi, görüntü ve tetkik paylaşımı dahil elektronik ortamda yapılacaktır. Sosyal güvenlik bilincini artıracak faaliyetlere öncelik vererek kayıtlı istihdamı desteklemeye devam edeceğiz."



- "Yerli ilaç ve tıbbi cihaz sanayi ile işbirliği modelleri oluşturacağız"



"18-29 yaş aralığındaki girişimci gençlerimizin ilk defa Bağ-Kur kapsamına girmesi halinde 1 yıl süreyle Bağ-Kur primlerini karşılayacağız" vaadinin yer aldığı beyannamede, Bağ-Kur'lu sigortalılara sosyal güvenlik primlerini ödeme kolaylığı ve geçmiş hizmetlerini dondurarak sağlıktan faydalanma imkanı sağlayacağı bildirildi.

Sosyal güvenlik ve prim ödeme bilincinin artırılacağının ve farkındalık oluşturulacağının belirtildiği beyannamede, şunlar aktarıldı:

"Cari dönem prim tahakkukunu ve tahsilatını artıracağız. İşveren, esnaf ve sigortalılarımızın prim borçları için ödeme kolaylığı sağlamaktayız. Hiçbir kapsamda sigortası olmadığı için genel sağlık sigortası kapsamına alınan vatandaşlarımızın Nisan 2018 ve öncesi döneme ilişkin prim borç ödemelerini kolaylaştırmaktayız. Uyumlu prim borçluları hakkında prim ödeme kolaylığı sağlamaktayız. Yeni sağlık programları oluşturarak yerli ilaç ve tıbbi cihaz sanayi ile iş birliği modelleri oluşturacağız. 'Yerli Plazmadan Plazma Ürünleri Üretimi Projesi'ni gerçekleştirerek plazma ürünlerinde; yüksek katma değerli ürün üretebilen, yurtiçi ihtiyacın büyük bir kısmını karşılayabilen ve küresel pazarlara ürün ve hizmet sunabilen bir üretim yapısına geçeceğiz. Sağlık hizmetlerinin finansmanında geri ödeme modellerini gözden geçireceğiz. Sağlık hizmetlerinin doğru kullanılması konusunda toplumu bilinçlendirecek ve farkındalık oluşturacağız."

