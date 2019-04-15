AK Parti Genel Sekreteri Şahin, Kızılcahamam'da

ANKARA (AA) - AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, partisinin 28. Değerlendirme ve İstişare Kampı için Kızılcahamam'da incelemelerde bulundu.

AK Parti'nin 28. Değerlendirme ve İstişare Kampı, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 26-28 Nisan 2019 tarihleri arasında Kızılcahamam'da gerçekleştirilecek.

AK Parti Genel Sekreteri ve Ankara Milletvekili Fatih Şahin, bu kapsamda Kızılcahamam'a giderek temaslarda bulundu.

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar ile bir araya gelen Şahin, kampın gerçekleştirileceği oteli de ziyaret etti.

