AK Parti Genel Merkezi'nden Kırşehir Belediyesi'ne ziyaret

KIRŞEHİR (AA) - AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Nazım Maviş'in Kırşehir Belediyesi'ni ziyaret ettiği bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, Maviş'i, Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, belediye başkan yardımcıları ve belediye meclis üyelerinin karşıladığı belirtildi.

Nazım Maviş'in ziyarette belediye çalışmaları hakkında bilgi aldığı ifade edilen açıklamada, daha sonra AK Parti Kırşehir İl Başkanı Muzaffer Aslan'ı da ziyaret ettiği aktarıldı.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen Başkan Bahçeci, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, rutin hizmetlerin yanı sıra kentin kronikleşen sorunlarını dev projelerle çözmeye çalıştıklarını vurguladı.

Göreve geldiği andan itibaren hayata geçirdiği projeler hakkında bilgi veren Bahçeci, geçen 8,5 yıldaki hizmetleri ve yapılan çalışmaları anlattı.

Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Nazım Maviş de Kırşehir'in geçiş güzergahında olan tarih, kültür ve köklü medeniyet geçmişiyle önemli bir şehir olduğunu vurgulayarak, "Bu şehre hizmet etmek ayrıca bizim, şehre olan vefanın, emanete olan saygının gereği. Kimin hakkı, hukuku emeği varsa bunu hem halktan hem de cenabı haktan alacaktır, bundan şüphemiz yok." ifadelerini kullandı.



