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AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan Somali'deki bombalı saldırıya tepki

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, "Somali'de onlarca insanın hayatını kaybetmesine neden olan alçak terör saldırısını nefretle kınıyorum. Türkiye olarak, terörizme karşı Somali ile dayanışma içinde olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Genel 28.12.2019, 16:11
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan Somali'deki bombalı saldırıya tepki
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AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Twitter hesabından Somali'nin başkenti Mogadişu'daki bombalı saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

Saldırıda hayatını kaybeden Türk vatandaşlarına ve Somalilere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa dileğinde bulunan Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Somali'de onlarca insanın hayatını kaybetmesine neden olan alçak terör saldırısını nefretle kınıyorum. Terör örgütlerini kendi dış politik çıkarlarının taşeronu olarak kullanan emperyalist oyunların karşısında bir ve beraber olacağız. Türkiye olarak terörizme karşı Somali ile dayanışma içinde olmaya devam edeceğiz. Dünyadaki haktan, adaletten yana olan tüm devletleri ve kurumları bu insanlık suçuna karşı samimi olarak ortak bir duruş sergilemeye davet ediyoruz."

#politika
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