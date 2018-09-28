AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: En iyi adayları bularak halkın önüne çıkmak mecburiyetindeyiz

İSTANBUL (AA) - Esenler Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde Ordulu sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelen AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin zor zamanlardan geçtiğini anlattı.

Kurtulmuş, 24 Haziran seçimleri ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne değinerek, şöyle konuştu:

"Önümüzdeki dönem, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin nasıl uygulanacağına ilişkin ana kararların alınacağı, sistemin oluşturulacağı, hükümetin, Meclisin ve siyasetin birbirleriyle ilişkilerini en güzel şekilde inşa ederek, ortak amacı halka hizmet etmek, Türkiye'yi daha ileriye götürmek olan bir işleyişi ortaya koyacaktır. Tabiri caizse bu, Meşrutiyet'in, Tanzimat'ın başlangıcı gibi bir dönemin başlangıcıdır. Türkiye, hem idari bakımdan hem siyasi bakımdan geçiş süreci yaşıyor. Milletimiz, huzuru, güveni, istikrarı tercih etmiş, bir dünya lideri olan Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde bu sürece geçme kararını vermiştir. Milletimizi, aydınlık ve güzel bir geleceğin beklediğini bir kez daha ifade etmek istiyorum."

Önlerinde yeni bir seçimin bulunduğunu belirten Kurtulmuş, yerel seçimin, yeni sistemin ilk seçimi olması bakımından çok ayrıcalıklı ve özel bir yeri olduğunu ifade etti.

Kurtulmuş, milletin 24 Haziran seçimlerinde, AK Parti'yi ve Recep Tayyip Erdoğan'ı yönetime getirerek, bu yönetim modelini seçtiğini ortaya koyduğunu, yerel seçimlerde de çok çalışmaları gerektiğini kaydetti.

Türkiye'nin kararlılıkla İdlib konusunda çok önemli bir adım attığını belirten Numan Kurtulmuş, "İdlib'te bu karmaşadan 4 milyonluk bir nüfusu kurtarabilmek için cansiparane bir gayret sarfediyoruz. Cumhurbaşkanımız tabiri caizse çırpındı ateşkes ilan edilmesini sağlamak için. Allah lütfetti bir hafta sonra Ruslarla beraber İdlib'te belli bir noktaya gelindi. Çevremizdeki sorunları azaltmak bakımından büyük bir ülke olma zorunluluğumuz var. Türkiye'nin milli bağımsızlığını her şeyden çok önemsememiz gereken bir dönemdeyiz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin güçlendikçe karşısına zorluklar çıkarıldığını ifade eden Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanımızın Birleşmiş Milletler konuşmasını dinlediniz. Cumhurbaşkanımız insani diplomasiden bahsetti. Dünyada göçmen sorunu var, Türkiye'de de 4 milyona yakın insan var. Allah bu milletten razı olsun, bu millet bu insanlara sahip çıkarken, yeri geldiğinde insan haklarından bahsedenlerin kılı kıpırdamadı, göçmenleri gördükçe Batı ülkelerinde faşizm yeniden canlandı. Avrupa'da birçok yerde aşırı sağ akımlar yükselmeye başladı. Cumhurbaşkanımızın BM kürsüsünden, insani diplomasi üzerinde, göçmen krizi üzerinde, ırkçılık, İslam karşıtlığı üzerinde dünyaya, 'yeni bir bakış açısına sahip olmamız gerekir' diye seslenmesi, bizim için tarihi bir sorumluluğun yerine getirilmesidir."

Yerel seçimlerin Türkiye'nin gidişatını ve istikametini belirlemesi bakımından önemli olduğunu belirten Numan Kurtulmuş, sözlerini, "Bu dönemde hemşehrilerimizin de gayretleriyle en iyi adayları, en güçlü adayları bularak halkın önüne çıkmak mecburiyetindeyiz. Artık partiyi ve Tayyip Erdoğan'ın siyasi istikametini taşıyacak insanlarla bu yolu yürüyebiliriz. Partinin sırtına binerek, Tayyip Erdoğan'ın liderliğinin gölgesine sığınarak siyaset yapma dönemi geride kalmıştır. Sadece belediye başkan adaylarımız için söylemiyorum, belediye meclis adaylarımızda da bu özelliklerin olması lazım." diye tamamladı.

Programa, Dışişleri Bakanı Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş, milletvekilleri ve çok sayıda davetli katıldı.