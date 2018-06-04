AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karacan'dan ziyaretler

ESKİŞEHİR (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, Eskişehir Eczacı Odası, Tepebaşı Ziraat Odası, Hacı Bektaş Veli Kültür Vakfı'nı ziyaret ederek Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi ile ilgili bilgi verdi, destek istedi.



İlk ziyaretini Eczacı Odasına yapan Karacan, "Hükümetimizin sağlık alanında yaptığı çalışmalar gerçekten milletimiz tarafından takdirle karşılanıyor, bizlerin tek isteği vatandaşımızın sağlıklı bir ortama sahip olması. Allah'a şükürler olsun ki başta Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere hükümetimiz ülkemizi sağlık alanında çağ atlattı. En kısa sürede de göreceksiniz ki şehir hastanemiz açılacak ve vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunacak." diye konuştu.

Buradan Tepebaşı Ziraat Odası'na geçen ve çiftçilerle bir araya gelen Karacan, "İktidara geldiğimiz günden bu yana tarımı ülkemiz için stratejik bir sektör olarak gördük. Vatandaşlarımızın sağlıklı ve yeterli gıdaya erişimini sağlayacak uygulamaları hayata geçirerek tarım politikalarımızı da gıda güvenliğini temin edecek şekilde oluşturduk." değerlendirmesinde bulundu.

Karacan, daha sonra Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı'nda Başkan İsmail Kılıç ve yönetim kurulu üyeleriyle de görüşerek, "Sivil toplum kuruluşlarına yönelik örgütlenme, hak ve özgürlüğüne daha fazla imkan sağlayan bir ortam oluşturduk. Hacı Bektaş Veli'nin de dediği gibi 'Bir olalım, iri olalım, diri olalım' hep birlikte Türkiye olalım, çünkü bu vatan bizim, 24 Haziran seçimi ülkemiz açısından çok büyük öneme sahip." yorumunu yaptı.

