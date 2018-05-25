AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karacan'dan ziyaret

ESKİŞEHİR (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, Eskişehir Şoförler Odası ve Eskişehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğini ziyaret etti.

Milletvekili Karacan'ın iletişim ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Karacan, ziyaretlerinde 24 Haziran'da gerçekleştirilecek seçimin Türkiye için çok önemli olduğunun altını çizerek, esnaftan destek istedi.

Eskişehir Şoförler Odası Başkanı Suat Er ise, Karacan'ın esnafın içinden olduğunu ifade ederek, her siyasinin Karacan gibi ulaşılabilir olmasını istediklerini kaydetti.

Karacan, ziyaretlerini Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ile tamamladı.