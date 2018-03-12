AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karacan'dan TÜMSİAD'a ziyaret

ESKİŞEHİR (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD) Şube Başkanı Ali Engiz'i ziyaret etti.

TÜMSİAD'dan yapılan açıklamaya göre, Engiz, ziyaretten duyduğu mutluluğu dile getirerek, Karacan'a Eskişehir'de ekonomik olarak yapılması gerekenler ile üretim ve istihdamın artması için yaptıkları çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Eskişehir şubesinin, dernek genel merkezinin belirlediği kriterlere göre 2016-2017 yılında yaptığı faaliyetler arasında birinci şube olduğunu aktaran Engiz, ekip arkadaşlarıyla başarılı çalışmalar yaptıklarını kaydetti.

Karacan da TÜMSİAD şubesinin yaptığı çalışmaları takip ettiklerini ve her programda yanlarında olmaya gayret gösterdiklerini belirterek, "Eskişehir'imizi üretimde ve ihracatta dünyada daha çok tanınan konuma getirmek için TÜMSİAD gibi gönülden çalışan derneklere ihtiyaç var." değerlendirmesinde bulundu.