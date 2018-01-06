AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karacan'dan Mihalıççık'a ziyaret

ESKİŞEHİR (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan, Mihalıççık ilçesinde Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen çok maksatlı su tankeri dağıtım törenine katıldı.

Karacan, burada yaptığı konuşmada, Eskişehir'e yaptığı katkılardan dolayı Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'na teşekkür etti.

Her zaman çalışanın yanında olacaklarını ifade eden Karacan, şunları kaydetti:

"Mihalıççık'a hizmet getirdiği için Eskişehir Orman Bölge Müdürü Recep Temel'e teşekkür ediyorum. Allah, Mihallıçık'a daha farklı hizmetler yapmayı nasip eylesin. ORKÖY ile ilgili çalışmalar devam ediyor. Badem, zerdali, ceviz ve iğde gibi gelir getirici fidanlar dağıtacağız. Vatandaşımız bunlardan faydalanacak. Bu memleket, şehir, ilçe ve mahalleler için hizmet eden herkese teşekkür ediyorum."

Eskişehir Orman Bölge Müdür Recep Temel ise 4 ton su kapasiteli 14 tankeri mahalle muhtarlarına teslim edeceklerini belirterek, söz konusu tankerlerin olası orman yangınlarına yapılacak ilk müdahalelerde faydalı olacağını bildirdi.

Törene Mihalıççık Kaymakamı Emre Oğuztürk ve Mihalıççık Belediye Başkanı İsmail Uysal ile vatandaşlar katıldı.