AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karacan Nevşehir'de

NEVŞEHİR (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan, Nevşehir'de sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile görüştü.

Çeşitli kurumları ziyaretin ardından Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi yerleşkesindeki bir restoranda STK temsilcileri ile buluşan Karacan, kentin sorunları ve çözüm önerileri konusunda görüşleri dinledi.

Kendisinin de uzun yıllar çeşitli STK'larda görev yaptığını belirten Karacan, sivil toplum örgütlerinin dinamik yapısı ile sahaya hakim olduğunu bildiğini, kentin sorunları konusunda en iyi bilgiye STK temsilcileri aracılığıyla ulaşılabilineceğini kaydetti.

Toplantı, basına kapalı devam etti.

Programa, Nevşehir AK Parti milletvekilleri Mustafa Açıkgöz, Murat Göktürk ve Ebubekir Gizligider, Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver, AK Parti İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar da katıldı.







