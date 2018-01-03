banner252
Galeriler Videolar İş İlanları
Genel Asayiş Politika Spor Ekonomi Sağlık Eğitim Bilim, Teknoloji Yararlı Bilgiler Nevşehir

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karacan Nevşehir'de

- Karacan, kentteki sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile biraraya geldi

03 Ocak 2018 Çarşamba 13:09
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karacan Nevşehir'de
banner230

NEVŞEHİR (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan, Nevşehir'de sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile görüştü.

Çeşitli kurumları ziyaretin ardından Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi yerleşkesindeki bir restoranda STK temsilcileri ile buluşan Karacan, kentin sorunları ve çözüm önerileri konusunda görüşleri dinledi.

Kendisinin de uzun yıllar çeşitli STK'larda görev yaptığını belirten Karacan, sivil toplum örgütlerinin dinamik yapısı ile sahaya hakim olduğunu bildiğini, kentin sorunları konusunda en iyi bilgiye STK temsilcileri aracılığıyla ulaşılabilineceğini kaydetti.

Toplantı, basına kapalı devam etti.

Programa, Nevşehir AK Parti milletvekilleri Mustafa Açıkgöz, Murat Göktürk ve Ebubekir Gizligider, Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver, AK Parti İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar da katıldı.



Anahtar Kelimeler:
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun KaracanNevşehir
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Galeriler Videolar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber50 - Nevşehir Haber

    Sindoma Bilgisayar & Güvenlik Yeni Mahalle Süer Sokak No:47 Nevşehir/Türkiye VD: Nevşehir VN: 51221546628 Mail: haber50@yandex.com

    0(384) 213 19 78

    Haber50 - Türkiye'nin En İyi Yerel İnternet Haber Sitesi

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim