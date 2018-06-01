AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karacan işçilerle buluştu

ESKİŞEHİR (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi çalışmaları kapsamında Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'ndeki işçilerle buluşmaya devam ediyor.

Milletvekili Karacan'ın iletişim ofisinden yapılan açıklamaya göre, Karacan işçilerle bir araya geldiği toplantıda yaptığı konuşmada, hükümet olarak başından beri sürdürülebilir bir ekonomik kalkınmanın ancak iyi işleyen bir demokrasi ile mümkün olduğunu bildiklerini kaydetti.

Günün ilk ışıklarıyla evlerinden çıkıp alın teriyle rızkını kazanan işçilerin hayatını kolaylaştırmak için atılacak daha çok adımlarının olduğunu ifade eden Karacan, "İktidarlarımız döneminde ekonomide önemli bir atılım gerçekleştirdik. Bundan sonraki süreçte ise özel sektör öncülüğünde verimlilik artışına dayalı büyüme stratejimizi daha güçlü bir şekilde uygulamayı sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmasının ardından Karacan, işçilerin sorunlarını dinleyerek sohbet etti.