AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karacan fidan dağıttı

ESKİŞEHİR (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından "Milletimizle Birlikte Daha Yeşil Türkiye" sloganıyla başlatılan kampanyaya destek verdi.

Karacan, Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğünün, Orman Haftası etkinlikleri kapsamında, ücretsiz 4 bin fidan dağıtımı için bir alışveriş merkezi önünde düzenlediği etkinliğe katıldı.

Toprağı çapalayan işçiden bölge müdürüne kadar birçok kişinin emek vererek büyüttüğü fidanların, vatandaşlar tarafından toprakla buluşturulmasının son derece önemli olduğunu belirten Karacan, "Vatandaşlarımız bu fidanların dikimini mutlaka gerçekleştirmelidir. Gelecek nesillere daha temiz bir dünya, daha yeşil bir Eskişehir bırakmak istiyoruz, çabalarımız hep bu yönde. Bu konuda desteklerini esirgemeyen Bakanımız Veysel Eroğlu'na teşekkür ediyorum." dedi.

Orman Bölge Müdür Yardımcısı Zeki Öztürk de insanların var oldukları sürece ormandan faydalandıklarını dile getirerek, "Biz de suyumuzun, havamızın temizliği için şehrimizin farklı yerlerinde, bu yıl da fidan dağıtıyoruz. Bu kampanya döneminde 22 bin fidan, önce vatandaş, ardından da toprakla buluşacak." diye konuştu.

AK Parti İl Başkanı Dündar Ünü, İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Yalçın ve Tepebaşı İlçe Başkanı İbrahim Yılmaz Kaynarca'nın da yer aldığı etkinlikte, Genel Başkan Yardımcısı Karacan ve katılımcılar, vatandaşlara fidan dağıttı.