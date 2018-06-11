AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karacan:

ESKİŞEHİR (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, "24 Haziran'da gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra milletimizin güvenini boşa çıkarmayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Karacan'ın basın ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Mihalgazi ve Alpu ilçelerinde teşkilatı ziyaret eden Karacan, kahve, esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Yeni Türkiye'nin daha güçlü olacağını belirten Karacan, "24 Haziran'da gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra milletimizin güvenini boşa çıkarmayacağız. Ben buraya seçimden seçime gelen bir kardeşiniz değilim. Her zaman sizlerin dertleriyle dertlenen, sevinçleriyle sevinen bir vekiliniz olmaya çalıştım. Allah'a şükür bugün burada görüyorum ki doğru yolda ilerliyoruz." ifadelerini kullandı.

İlçe ziyaretlerinden memnun olduğunu aktaran Karacan, bölge halkının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a olan inancının artarak devam ettiğini dile getirdi.

Karacan, program sonrası ilçe esnafını da ziyaret ederek yaklaşan Ramazan Bayramı'nı kutladı.