AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karacan:

ESKİŞEHİR (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan, Eskişehir'de yapımı devam eden şehir hastanesinde incelemelerde bulundu.

İnşaatın yüklenici firmasının sorumlusundan ve mühendislerinden bilgi alan Karacan, inşaat alanını gezdi.

Karacan, burada yaptığı açıklamada, bin 81 yatak kapasiteli hastanenin Türkiye'deki sayılı projeler arasında yer aldığını söyledi.

Hastanenin önemli bir ihtiyacı karşılayacağını belirten Karacan, "Burada bölgemiz ve ilimiz açısından son derece önemli olan, Türkiye'de sayılı projelerden birini hayata geçiriyoruz. Tüm inşaatın yüzde 82'si bitmiş, bu yoğun çalışmayla hastanenin en kısa sürede faaliyete geçeceğini düşünüyorum." diye konuştu.

İnceleme sırasında Karacan'a Eskişehir Sağlık Müdürü Uğur Bilge de eşlik etti.

