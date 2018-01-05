banner252
Galeriler Videolar İş İlanları
Genel Asayiş Politika Spor Ekonomi Sağlık Eğitim Bilim, Teknoloji Yararlı Bilgiler Nevşehir

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karacan:

- "(Eskişehir'deki şehir hastanesi) Tüm inşaatın yüzde 82'si bitmiş, bu yoğun çalışmayla hastanenin en kısa sürede faaliyete geçeceğini düşünüyorum"

05 Ocak 2018 Cuma 17:54
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karacan:
banner230

ESKİŞEHİR (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan, Eskişehir'de yapımı devam eden şehir hastanesinde incelemelerde bulundu.

İnşaatın yüklenici firmasının sorumlusundan ve mühendislerinden bilgi alan Karacan, inşaat alanını gezdi.

Karacan, burada yaptığı açıklamada, bin 81 yatak kapasiteli hastanenin Türkiye'deki sayılı projeler arasında yer aldığını söyledi.

Hastanenin önemli bir ihtiyacı karşılayacağını belirten Karacan, "Burada bölgemiz ve ilimiz açısından son derece önemli olan, Türkiye'de sayılı projelerden birini hayata geçiriyoruz. Tüm inşaatın yüzde 82'si bitmiş, bu yoğun çalışmayla hastanenin en kısa sürede faaliyete geçeceğini düşünüyorum." diye konuştu.

İnceleme sırasında Karacan'a Eskişehir Sağlık Müdürü Uğur Bilge de eşlik etti.

Anahtar Kelimeler:
Eskişehirşehir Hastanesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Galeriler Videolar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber50 - Nevşehir Haber

    Sindoma Bilgisayar & Güvenlik Yeni Mahalle Süer Sokak No:47 Nevşehir/Türkiye VD: Nevşehir VN: 51221546628 Mail: haber50@yandex.com

    0(384) 213 19 78

    Haber50 - Türkiye'nin En İyi Yerel İnternet Haber Sitesi

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim