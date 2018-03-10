AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan, Çankırı'da

ÇANKIRI (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Zeytin Dalı Harekatı'nda yaralanan Uzman Çavuş Kayacı'yı tedavi gördüğü Çankırı Devlet Hastanesinde ziyaret etti.

Çankırı Belediyesi'ne ziyarette bulunan Karaaslan, Belediye Başkanı İrfan Dinç'ten çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde terör örgütlerine yönelik yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nda yaralanan Uzman Çavuş Hakan Kayacı'yı Çankırı Devlet Hastanesinde ziyaret eden Karaaslan, geçmiş olsun dileklerini ileterek Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim verdi.

Daha sonra Dr. Rıfkı Kamil Urga Çankırı Araştırmaları Merkezi'ne giden Karaaslan, partisince Sabiha Anne Kadın Eğitim Kültür Merkezi'nde düzenlenen İl Danışma Meclis Toplantısı'na da katıldı.

Bitlis'in Hizan ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon sırasında çığ düşmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Yüksel Kapdan'ın ailesini de ziyaret eden Karaaslan, daha sonra kentten ayrıldı.







