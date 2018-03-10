Galeriler Videolar İş İlanları
Genel Asayiş Politika Spor Ekonomi Sağlık Eğitim Bilim, Teknoloji Yararlı Bilgiler Nevşehir
Kadınlar İstiklal Marşı’nı işaret diliyle okudu
Kadınlar İstiklal Marşı’nı işaret diliyle...
"Acıgöl Okuyor Kampanyası" Etkinlikleri Başladı
"Acıgöl Okuyor Kampanyası" Etkinlikleri Başladı
Üniversite Öğrencileri ‘Çocuk İstismarına Hayır’ Dedi
Üniversite Öğrencileri ‘Çocuk İstismarına Hayır’...
Talihli Deniz Turgut, otomobilini teslim aldı
Talihli Deniz Turgut, otomobilini teslim...
Nevşehir’de 2 günde 40 bin 908 lira trafik cezası kesildi
2 günde 40 bin 908...
banner254

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan, Çankırı'da

- Karaaslan, Zeytin Dalı Harekatı'nda yaralanan Uzman Çavuş Kayacı'yı tedavi gördüğü hastanede ziyaret ederek Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim verdi

10 Mart 2018 Cumartesi 18:56
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan, Çankırı'da
banner230

ÇANKIRI (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Zeytin Dalı Harekatı'nda yaralanan Uzman Çavuş Kayacı'yı tedavi gördüğü Çankırı Devlet Hastanesinde ziyaret etti.

Çankırı Belediyesi'ne ziyarette bulunan Karaaslan, Belediye Başkanı İrfan Dinç'ten çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde terör örgütlerine yönelik yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nda yaralanan Uzman Çavuş Hakan Kayacı'yı Çankırı Devlet Hastanesinde ziyaret eden Karaaslan, geçmiş olsun dileklerini ileterek Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim verdi.

Daha sonra Dr. Rıfkı Kamil Urga Çankırı Araştırmaları Merkezi'ne giden Karaaslan, partisince Sabiha Anne Kadın Eğitim Kültür Merkezi'nde düzenlenen İl Danışma Meclis Toplantısı'na da katıldı.

Bitlis'in Hizan ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon sırasında çığ düşmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Yüksel Kapdan'ın ailesini de ziyaret eden Karaaslan, daha sonra kentten ayrıldı.



Anahtar Kelimeler:
Ak Parti Genel Başkan YardımcısıçankırıÇiğdem KaraaslanZiyaret
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Galeriler Videolar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber50 - Nevşehir Haber

    Sindoma Bilgisayar & Güvenlik Yeni Mahalle Süer Sokak No:47 Nevşehir/Türkiye VD: Nevşehir VN: 51221546628 Mail: haber50@yandex.com

    0(384) 213 19 78

    Haber50 - Türkiye'nin En İyi Yerel İnternet Haber Sitesi

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim