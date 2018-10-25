AK Parti Genel Başkan Danışmanı Aktay: Kaşıkçı için adalet istiyoruz

İSTANBUL (AA) - AK Parti Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu önünde düzenlenen basın açıklamasında konuştu.

Kendisi üzerinde bir kader tecelli ettiğini dile getiren Aktay, "Rahmetli, şehit Cemal Kaşıkçı, konsolosluğa girerken başına bir şey gelmesi durumunda ulaşılması için benim ismimi vermişti. Ne yazık ki haber bize ulaştığında elimizden geleni en acil bir şekilde yapmış olsak da iş işten geçmişti. Onun hayatını kurtaramadık. Haber bize ulaştığında zalimler tarafından, 21. yüzyılda 'Böyle şeyler olmaz.' zannettiğimiz dönemde insanlık tarihinin kaydedebileceği en vahşi cinayete kurban gitmişti bile." diye konuştu.

Yasin Aktay, Kaşıkçı'nın mücadele verdiği bütün değerler uğruna şehit edildiğini belirterek, mücadelesini de şehitlikle taçlandırdığını söyledi.

Kaşıkçı'yı "Basın, fikir, vicdan hürriyeti ve demokrasi" şehidi olarak niteleyen Aktay, şöyle devam etti:

"Bugün basın mensupları olarak onun şehadetine göstermiş olduğunuz bu ilgi dolayısıyla hepinize çok teşekkür ediyoruz. Bu bizi umutlandırıyor. İnşallah bir daha bu tür olayların gerçekleşmemesi için umut veriyor. Bunu akıllarından geçirenlere de bir ibret oluşturuyordur zaten. Varlığınız ve ilginiz onun canını alanları her gün öldürüp diriltiyor. Hiç endişe etmeyin. Şu anda emin olun karşılaştıkları bu rezalet, yüz yüze oldukları bu lanet, onların Cemal Kaşıkçı'yı öldürmeyi akıllarından geçirdikleri her ana lanet edecek hale getiriyor. Bu açık. Şu anda hepsi 'Bu hatayı neden yaptık?' diye düşünüyorlar. Bir kalemi yok etmek istediler, yok edeceklerini zannettiler. Onu yok ederken, ortaya koydukları o vahşet ayaklarına dolandı. Onları korktukları o fikirler, dağ gibi, okyanus gibi oldu, üzerlerine yağıyor."

Aktay, dünyada artık milyonlarca Cemal Kaşıkçı bulunduğunu aktararak, basın toplantılarının dünyanın her yerinde yapılacağını hatırlattı.

Kaşıkçı'yı öldürenlerin korktukları şeyleri defalarca yaşayacağına vurgu yapan Aktay, bu davanın üstünün hiçbir şekilde örtülemeyeceğini ifade etti.

"Cumhurbaşkanımızın davaya yaklaşımı önemli"

Aktay, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davaya yaklaşımının çok önemli olduğuna dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanımızın bu davaya olan ilgisi ve samimi yaklaşımı kesinlikle bu davanın üstünün hiçbir şekilde örtülmeyeceğinin en büyük garantisi. Evvelki gün durumu çok güzel bir şekilde ortaya koydu. Bazı sorularımızın şu aşamada cevaplarını istiyoruz. 15 kişinin buraya neden geldiğini biliyoruz. Suudi Arabistan Başsavcılığının yapmış olduğu açıklamayla artık bir adım daha ilerlemiş olduk. Suudi Arabistan adaleti de bunun peşine düşecektir. Ucu nereye kadar dayanıyorsa bizim talebimiz budur. Adalet istiyoruz. Adalet bizim aleyhimize bile olsa onu ikame etmek ve gerçekleştirmek boynumuzun borcudur. Suudi Arabistan makamlarının, 'Hadim-ül Harameyn' olan Kral'ın Allah'ın emri olan bu düsturu yerine getireceğine inanıyoruz. Adalet, bizim ve yakınlarımızın bile aleyhine olsa onu gerçekleştirmeliyiz. Elbette o 15 kişinin bu işi icra ettiğini herkes itiraf etti. Neden geldikleri ve emri kimden aldıklarını talep etmek bütün dünya kamuoyunun hakkıdır."