AK Parti Gençlik Kolları iftarda buluştu

ANKARA (AA) - AK Parti Nallıhan İlçe Gençlik Kolları üyeleri, yönetim kurulu üyesi Onur Aydoğan'ın verdiği iftara katıldı.

Çayırhan beldesi kapalı pazar yerinde verilen iftara, Çayırhan Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) ve Medya Tanıtım Başkanı Volkan Katırcı ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Yemekten sonra konuşan Volkan Katırcı, seçimlere kısa süre kala yoğun bir çalışma temposu başlattıklarını söyledi.

Katırcı, yemeğin teşkilatta iyi bir kaynaşmaya vesile olduğunu belirterek, "Çok şükür, 3. bölge milletvekili adayı listemiz de açıklandı. Bundan sonra bize çalışmak düşer." dedi.