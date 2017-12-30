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AK Parti Gemerek İlçe Başkanlığı İstişare Toplantısı

SİVAS (AA) - AK Parti Gemerek İlçe Başkanlığı tarafından aylık istişare toplantısı gerçekleştirildi.AK Parti Sivas İl Başkanlığı Yerel Yönetimler Başkanı Hakan Aksu, istişare toplantısında yaptığı konuşmada, 2019 yılında gerçekleştirilecek...

30 Aralık 2017 Cumartesi 11:58
AK Parti Gemerek İlçe Başkanlığı İstişare Toplantısı
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SİVAS (AA) - AK Parti Gemerek İlçe Başkanlığı tarafından aylık istişare toplantısı gerçekleştirildi.

AK Parti Sivas İl Başkanlığı Yerel Yönetimler Başkanı Hakan Aksu, istişare toplantısında yaptığı konuşmada, 2019 yılında gerçekleştirilecek cumhurbaşkanlığı seçimlerinin önemli olduğunu belirtti.

Mahalle sorumlularının ve sandık başkanlarının bu seçimde daha fazla gayret göstermelerini isteyen Aksu, seçimlerde izlenecek yolu da anlattı.

AK Parti Gemerek İlçe Başkanı Hacı Yalçın ise, "Gemerek Meslek Yüksekokulu'nda yaşadığımız yurt konusunu çözüme ulaştırdık. Mevcut kız yurdunu ihale ederek Gemerekli bir işletmeciye verdik. Önümüzdeki yıl yurt sorunu yaşanmayacak. KYK'ya ait yurt inşaatı da 2018 yılında başlayacak. Gemerek Devlet Hastanemizde yaşanılan uzman hekim sıkıntısını da bir nebze olsun çözüme kavuşturduk. 2018'in ilk haftalarında çocuk uzman hekimimiz de göreve başlayacak. Bu müjdeyi de burada sizlere vereyim." şeklinde konuştu.

Anahtar Kelimeler:
Gemerek Ak PartiIstişare
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