AK Parti Eskişehir milletvekili Nabi Avcı OSB'yi ziyaret etti

ESKİŞEHİR (AA) - AK Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) Başkanı Nadir Küpeli'yi ziyaret etti.



EOSB'den yapılan açıklamaya göre Avcı, ziyarette seçimlerdeki başarısından dolayı Küpeli'yi tebrik etti. Hükümet olarak her zaman yanlarında olduklarının altını çizen Avcı, "Her zaman destekçiniziz." ifadesini kullandı.

Küpeli de yönetim olarak sanayiciyi bürokrasiye boğmadan en iyi hizmeti verme amacıyla yola çıktıklarını belirtti.

Avcı'nın hem açıklamalarıyla hem de ziyaretleriyle her zaman yanında olduğunu hissettiklerini aktaran Küpeli, "Ankara’daki sıkıntılarımızı çözme konusunda ve diğer sorunlarımızda bizi dinleyerek, büyük gayret göstererek bu sorunları aşmamız da bizlere yardımcı oldu. Her zaman bizim ve sanayicinin yanında olduğunu hissettirdi" değerlendirmesinde bulundu.